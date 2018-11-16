Новый Porsche 911 показали на тизерах

На фото силуэт автомобиля находится под покрывалом, видимо так компания хочет показать, что срыв покровов должен произойти на автосалоне в Лос-Анджелесе

Американский автосалон богат в этом году на новинки. Поклонники немецкой школы уже затаили дыхание, так как Porsche везет в Лос-Анджелес новое поколение своего легендарного спорткара 911.

Информации по нему, к сожалению, очень мало. Компания хорошо хранит секреты. Правда, некоторые штрихи, все же, просочились. Например, известно, что дизайн нового 911 практически не поменяется, правда автомобиль получит новую оптику и активный задний спойлер. Что же касается двигателей, то, по мнению экспертов, линейка будет состоять из трех двигателей. Первым должен стать нынешний трехлитровый рядный шестицилиндровый битурбо мотор, который будет основательно переработан в угоду повышения мощности.

Porscheне изменит себе, а значит мы увидим версию 911 turbo, которая будет еще быстрее и мощнее стандартной. По некоторым сведениям спорткар будет доступен и в гибридном исполнении. Разумеется, никуда не исчезнет версия GT3, со сверхмощным двигателем, мощность которого составляет более 500 лошадиных сил. Правда данная версия, как и гибридная появятся через пару лет после выхода базового автомобиля.