Автомобильный портал Motorpage
29 май 2024

Новый Porsche 911 впервые получил гибридную силовую установку

Новый Porsche 911 впервые получил гибридную силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche представила обновленную линейку модели 911. В следующее поколение под индексом 992.2 перешли все модификации 911, включая GTS. Она, к слову, обзавелась гибридной силовой установкой

Главные изменения во внешности - это новая светодиодная оптика и иные бампера. У GTS в нижней части появились активные аэродинамические закрылки. Также добавлены новые дизайны колесных дисков. Размеры самих колес: спереди - 315/30ZR21 и сзади - 245/35ZR20. Базовая комплектация 911 лишилась заднего ряда сидений, но если покупателю они необходимы, то можно заказать версию с 4-местным салоном без дополнительной платы. Приборная панель стала полностью цифровой с экраном диагональю 12,6 дюймов. Обновилась и мультимедийная система, получив более широкий набор онлайн-сервисов.

Базовый 911 Carrera получил 3,0-литровый оппозитный турбодвигатель с увеличенной мощностью до 394 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” составит 3,9 с. Максимальная скорость - 294 км/ч. Что касается гибридного 911 GTS, то здесь 3,6-литровая “шестерка” и один электромотор, интегрированный в 8-ступенчатый “робот”. Суммарная мощность такой системы - 541 л.с. и 610 Нм. Разгон до 100 км/ч - 3,0 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 312 км/ч. Емкость аккумулятора составляет всего 1,9 кВт*ч, но запас хода на электротяге не сообщается.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Cayenne GTS (2024)

Porsche Cayenne в версии GTS получил обновление

22 апреля 2024
Porsche 718 Cayman GT4 RS (2022)

Porsche прекращает продажи 718 Boxster и Cayman в Европе

26 марта 2024
Porsche Taycan Turbo GT (2025)

Представлен самый мощный Porsche Taycan

12 марта 2024
Porsche Taycan

Когда покажут новый, самый быстрый Porsche Taycan?

05 марта 2024
Porsche Panamera Turbo-E-Hybrid

Porsche Panamera получил еще две гибридные модификации

20 февраля 2024
Singer Porsche Type 964 1990 года

Ателье Singer выпустила юбилейный рестомод Porsche 911

19 февраля 2024

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - omoda c5 (2023) для россии — с любовью Тест драйв
28 мая 2024

Omoda C5
"Для России — с любовью"
Kaiyi X3 Pro - kaiyi x3 pro (2023) вид спереди
Тест драйв
21 мая 2024

Kaiyi X3 Pro
"Набор приятных мелочей"
GAC GS8 - gac gs8 (2024) великан из поднебесной
Тест драйв
15 мая 2024

GAC GS8
"Великан из Поднебесной"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 7 0 9