Новый Porsche 911 впервые получил гибридную силовую установку

Компания Porsche представила обновленную линейку модели 911. В следующее поколение под индексом 992.2 перешли все модификации 911, включая GTS. Она, к слову, обзавелась гибридной силовой установкой

Главные изменения во внешности - это новая светодиодная оптика и иные бампера. У GTS в нижней части появились активные аэродинамические закрылки. Также добавлены новые дизайны колесных дисков. Размеры самих колес: спереди - 315/30ZR21 и сзади - 245/35ZR20. Базовая комплектация 911 лишилась заднего ряда сидений, но если покупателю они необходимы, то можно заказать версию с 4-местным салоном без дополнительной платы. Приборная панель стала полностью цифровой с экраном диагональю 12,6 дюймов. Обновилась и мультимедийная система, получив более широкий набор онлайн-сервисов.

Базовый 911 Carrera получил 3,0-литровый оппозитный турбодвигатель с увеличенной мощностью до 394 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” составит 3,9 с. Максимальная скорость - 294 км/ч. Что касается гибридного 911 GTS, то здесь 3,6-литровая “шестерка” и один электромотор, интегрированный в 8-ступенчатый “робот”. Суммарная мощность такой системы - 541 л.с. и 610 Нм. Разгон до 100 км/ч - 3,0 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 312 км/ч. Емкость аккумулятора составляет всего 1,9 кВт*ч, но запас хода на электротяге не сообщается.