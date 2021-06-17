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17 июн 2021

Новый Porsche Cayenne стал быстрейшим кроссовером Нюрбургринга

Новый Porsche Cayenne стал быстрейшим кроссовером Нюрбургринга
Автор фото: фирма-производитель

Популярный немецкий кроссовер принес компании Porsche еще один достойный трофей - лидерство в классе на легендарной трассе.

Да, Нюрбургринг является золотым стандартом гоночной трассы для каждого автопроизводителя, и каждый хочет там себя показать - установить рекорд, заявить всему миру - смотрите, мой автомобиль самый быстрый. Теперь эту славу примерила на себя и Porsche.

Автомобиль под управлением тест-пилота Porsche Ларса Керна проехал трассу c расстоянием в двадцать километров за семь минут и тридцать восемь секунд.  Porsche превзошел достижение Audi RS Q8, причем на значительную величину. В октябре позапрошлого года этот автомобиль проехал круг знаменитой трассы за семь минут и сорок две секунды. Надо отметить, что кроссовер Porsche, который выступал в заезде практически не отличается от серийной машины - иные сидение и наличие каркаса безопасности.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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