Porsche прощается с Macan

Porsche завершает производство первого поколения Macan уже в конце июля 2026 года. Последний экземпляр компактного кроссовера сойдет с конвейера предприятия в Лейпциге, поставив точку в истории модели, которая выпускалась с начала 2014 года

В Европе оригинальный Macan исчез из продажи еще несколько лет назад, поскольку не соответствовал новым требованиям кибербезопасности. Теперь производство модели окончательно завершится и для остальных рынков. В компании сообщают, что причиной данного решения также стал слишком ранний переход на электротягу. Руководство бренда рассчитывало, что покупатели без проблем перейдут на электромобиль, однако спрос развивался значительно медленнее ожидаемого. За первое полугодие 2026 года Porsche реализовала 35 315 экземпляров Macan. Из них 19 695 машин были оснащены бензиновыми двигателями, тогда как полностью электрическую версию выбрали 15 620 покупателей.

Непосредственной замены Macan с двигателем внутреннего сгорания пока не предусмотрено. Новый компактный кроссовер Porsche с бензиновым ДВС выйдет только в 2028 году. Его построят на базе Audi Q5. При этом он получит другое название, поскольку Macan останется исключительно за электрической моделью.