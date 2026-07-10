Автомобильный портал Motorpage
10 июл 2026

Porsche прощается с Macan

Porsche прощается с Macan
Автор фото: фирма-производитель

Porsche завершает производство первого поколения Macan уже в конце июля 2026 года. Последний экземпляр компактного кроссовера сойдет с конвейера предприятия в Лейпциге, поставив точку в истории модели, которая выпускалась с начала 2014 года

В Европе оригинальный Macan исчез из продажи еще несколько лет назад, поскольку не соответствовал новым требованиям кибербезопасности. Теперь производство модели окончательно завершится и для остальных рынков. В компании сообщают, что причиной данного решения также стал слишком ранний переход на электротягу. Руководство бренда рассчитывало, что покупатели без проблем перейдут на электромобиль, однако спрос развивался значительно медленнее ожидаемого. За первое полугодие 2026 года Porsche реализовала 35 315 экземпляров Macan. Из них 19 695 машин были оснащены бензиновыми двигателями, тогда как полностью электрическую версию выбрали 15 620 покупателей.

Непосредственной замены Macan с двигателем внутреннего сгорания пока не предусмотрено. Новый компактный кроссовер Porsche с бензиновым ДВС выйдет только в 2028 году. Его построят на базе Audi Q5. При этом он получит другое название, поскольку Macan останется исключительно за электрической моделью.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 GT4 R

Porsche представил гоночный 911 GT4 R мощностью 512 л.с.

25 июня 2026

Porsche готова продавать меньше автомобилей ради большей прибыли

23 июня 2026

Владельцы Porsche обвинили марку в создании сервисной монополии

12 мая 2026
рестомод Porsche 911 поколения 964 под названием Michigan Commission

Рестомод Porsche 911 с доработками на 300 тыс. долларов выставят на аукцион

08 мая 2026
Porsche Taycan Turbo GT

Porsche обогнал Xiaomi и поставил рекорд Нюрбургринга

08 мая 2026
Porsche Macan

Porsche прекратит выпуск бензинового Macan

04 мая 2026

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес
Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Sollers ST9 - sollers st9 (2025) большой пикап и семейные ценности
Тест драйв
29 июня 2026

Sollers ST9
"Большой пикап и семейные ценности"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 1 2