Porsche представил гоночный 911 GT4 R мощностью 512 л.с.

Компания Porsche показала новый 911 GT4 R, который станет преемником гоночных Cayman в категории GT4. Впервые за всю историю участия марки в этом классе основой для спорткара выбран Porsche 911

Новая модель получила атмосферный 4,0-литровый оппозитный 6-цилиндровый двигатель от Porsche 911 Cup. Силовой агрегат развивает 512 л.с. и 491 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с подрулевыми лепестками. В Porsche отмечают, что 911 GT4 R создан на технической базе гоночного 911 Cup, однако имеет ряд отличий. Гоночная версия получила массивный аэродинамический обвес, заднее антикрыло с 11 вариантами регулировки и новую подвеску. В кокпите установлены цветной дисплей диагональю 10,3 дюйма, система GPS и интегрированный регистратор телеметрии.

Стоимость Porsche 911 GT4 R составляет 375 000 долларов (28 млн рублей). Гоночный дебют новинки состоится в 2027 году. Автомобиль примет участие в чемпионатах IMSA Michelin Pilot Challenge и SRO Pirelli GT4 America.