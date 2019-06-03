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3 июн 2019

Одноместный Porsche не пойдет в серию

Одноместный Porsche не пойдет в серию
Автор фото: фирма-производитель

Руководство немецкой марки поставило крест на серийном производстве модели 981 Bergspyder, которая является идеологическим продолжением легендарного спортивного автомобиля 909 Bergspyder 1968 года

Немного истории. В 1968 году Porsche выпустила облегчённый одноместный спидстер 909 Bergspyder, разработанный специально для дисциплин хилклаймбинга, иначе говоря, соревнований по скоростному подъёму на холм. Интересно, что автомобиль тех лет мог похвастать крайне низкой снаряжённой массой в 384 килограмма.

Между тем в 2015 году топ-менеджеры Porsche поручили инженерам построить особый спорткар на базе модели 981 Boxster. По их задумке, он должен был стать «более радикальным и бескомпромиссным», будучи при этом максимально лёгким и предельно минималистичным. Результатом стал 981 Bergspyder. Одноместный спидстер без крыши, ветрового стекла и прочих прелестей жизни разгонялся до сотни ровно за 4 секунды.

К сожалению, в Porschе, пытаясь привести автомобиль к серийному производству, столкнулись с целым ворохом юридических проблем. Особенности законодательства в некоторых странах не позволяли причислить уникальный спортар к дорожным автомобилям, а значит, и перспективы продаж в таком случае были весьма туманны. Исходя из этого, немцы поставили на спидстере крест. 

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