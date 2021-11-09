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9 ноя 2021

Porsche 356 Zagato обнаружен!

Porsche 356 Zagato обнаружен!

На аукционе RM Sothebys завершились торги по необычному купе под названием Porsche 356 Carrera Zagato Coupé Sanction Lost.

История данного автомобиля уникальна. В конце пятидесятых годов его изготовили в ателье Zagato по заказу известного гонщика Клода Стореза. Точная дата изготовления – сентябрь 1958 года.  К сожалению, в 1959 году Сторез на этой машине попал в аварию и погиб, сам же автомобиль был эвакуирован с трека и пропал бесследно.

Стоп, а какую машину тогда выставляют на аукцион? А это, друзья, реплика, построенная тем же самым ателье, но уже в наше время. На строительство этой машины ушло несколько лет — с 2015 по 2017 год, а донором стал оригинальный Porsche 356 1961 года выпуска.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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