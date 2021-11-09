Porsche 356 Zagato обнаружен!

На аукционе RM Sothebys завершились торги по необычному купе под названием Porsche 356 Carrera Zagato Coupé Sanction Lost.

История данного автомобиля уникальна. В конце пятидесятых годов его изготовили в ателье Zagato по заказу известного гонщика Клода Стореза. Точная дата изготовления – сентябрь 1958 года. К сожалению, в 1959 году Сторез на этой машине попал в аварию и погиб, сам же автомобиль был эвакуирован с трека и пропал бесследно.

Стоп, а какую машину тогда выставляют на аукцион? А это, друзья, реплика, построенная тем же самым ателье, но уже в наше время. На строительство этой машины ушло несколько лет — с 2015 по 2017 год, а донором стал оригинальный Porsche 356 1961 года выпуска.