Porsche 718 Boxster и Cayman переведут на электрическую тягу

Немецкая марка разработает гибридные и полностью электрические модификации «младших» спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman

Глава немецкой марки Оливер Блюм сообщил, что в компании всерьез обсуждают возможность разработки гибридных модификаций нынешних моделей. «У нас уже есть полностью электрические прототипы 718-х. Кроме того, сейчас мы создаем гибридную версию модели. Что касается следующего поколения, то пока непонятно, будет ли это просто автомобиль на комбинированной тяге или же мы выпустим подключаемый гибрид», — отметил Блюм.

Напомним, что первым серийным электрокаром компании Porsche станет четырехдверная модель Taycan, выпуск которой стартует в конце 2019 года. В состав силовой установки Porsche Taycan войдут два электрических двигателя, установленные на передней и задней оси. Суммарная отдача агрегатов составит не менее 600 лошадиных сил. Автомобиль сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Заявленный запас хода — 500 километров.