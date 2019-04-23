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23 апр 2019

Porsche 718 Boxster и Cayman переведут на электрическую тягу

Porsche 718 Boxster и Cayman переведут на электрическую тягу
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая марка разработает гибридные и полностью электрические модификации «младших» спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman

Глава немецкой марки Оливер Блюм сообщил, что в компании всерьез обсуждают возможность разработки гибридных модификаций нынешних моделей. «У нас уже есть полностью электрические прототипы 718-х. Кроме того, сейчас мы создаем гибридную версию модели. Что касается следующего поколения, то пока непонятно, будет ли это просто автомобиль на комбинированной тяге или же мы выпустим подключаемый гибрид», — отметил Блюм.

Напомним, что первым серийным электрокаром компании Porsche станет четырехдверная модель Taycan, выпуск которой стартует в конце 2019 года. В состав силовой установки Porsche Taycan войдут два электрических двигателя, установленные на передней и задней оси. Суммарная отдача агрегатов составит не менее 600 лошадиных сил. Автомобиль сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Заявленный запас хода — 500 километров.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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