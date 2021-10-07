Porsche 911 больше не может быть собой!

Porsche 911 – это один из символов автомобильного мира. Традиционный заднемоторный спорткар, который (в концептуальном плане) не менялся с самого момента своего появления. Но есть вероятность, что вскоре он потеряет свою самобытность

Не так давно главный дизайнер марки Porsche, Майкл Мауэр, дал интервью британскому журналу Autocar, где посетовал на то, что ужесточение экологических норм приводит к тому, что у компании появляются проблемы с дизайном. В качестве подтверждения своих слов он приводит следующий факт – компания, через десять лет не сможет компактно упаковать в моторном отсеке нейтрализаторы отработанных газов двигателя без существенного удлинения заднего свеса кузова. То есть, нам прямо говорят о том, что дизайнерскую концепцию придется существенно менять, а может быть придется и пересмотреть всю машину в целом.

«Мы еще посмотрим. Может быть, со следующим поколением мы все еще сможем сделать 911-й с чисто бензиновым двигателем. Я не знаю» - посмотрите на эти слова Мауэра. Они нам прямо говорят о том, что марка уже сейчас рассуждает над созданием электрической версии 911.