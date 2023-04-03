Porsche 911 могут превратить в электрокар

Британская фирма Electrogenic показала новый подход к созданию рестомодов. Для классического Porsche 911 предложен кит для переделки в электромобиль

Прежде чем перейти к характеристикам электрической силовой установки надо уточнить, что кит легко устанавливается и, при желании, также легко демонтируется, то есть с работой справится обычный механик – не придется посещать фирменные сервисы.

Что касается моторов, то есть два варианта. В первом случае мощность составляет 218 лошадиных сил. В такой конфигурации автомобиль разгоняется до сотни за пять секунд. Вторая конфигурация мощнее – 328 лошадиных сил. Здесь машина уже отыгрывает целую секунду в разгоне до сотни.