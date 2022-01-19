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19 янв 2022

Porsche 911 получил уникальную спецверсию

Porsche 911 получил уникальную спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Перечень модификаций нынешнего Porsche 911 пополнился юбилейной «таргой» 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition, посвященной 50-летию студии Porsche Design

От обычного спорткара новинка отличается уникальным черным металликом Jet Black с платиновыми акцентами. Салон тоже преимущественно выполнен в черном цвете, украшен памятными шильдиками, тиснениями и «автографом» Фердинанда Александра Порше. Также каждый автомобиль будет оснащен аналоговыми часами Porsche Design Subsecond, которые посвящены первому продукту студии Porsche Design — часах Chronograph I 1972 года.

В техническом плане перед нами обычный Porsche 911 Targa 4 GTS. Под капотом автомобиля располагается трехлитровым оппозитным турбомотором на 460 лошадиных сил.  Тип привода – полный. Коробка передач – 8-ступенчатый робот PDK. 

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