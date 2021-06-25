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25 июн 2021

Porsche 911 установил рекорд Нюрбургринга

Porsche 911 установил рекорд Нюрбургринга
Автор фото: фирма-производитель

Тюнингованное купе Porsche 911 GT2 RS стало самым быстрым автомобилем «Северной петли». Правда, автомобиль этот не простой

Итак, спорткар оснащен четырехлитровым шестицилиндровым мотором – его мощность превышает семь сотен лошадиных сил. А здесь возникает вопрос – откуда взялись семьсот коней, когда по паспорту такой спорткар развивает не многим более пятисот? Отвечаем – довесок мощности обеспечен увеличенными турбокомпрессорами и усовершенствованной системой охлаждения.

Теперь перейдем к самому рекорду. Во-первых, автомобиль проехал 20,8-километровую немецкую трассу за 6 минут и 43,3 секунды. Во-вторых, доработанный спорткар оказался почти на пять секунд быстрее предыдущего рекордсмена - купе Mercedes-AMG GT Black Series. Любопытно, но пиковая скорость, которую развивал автомобиль, составляла триста километров в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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