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1 сен 2020

Porsche 928 может получить преемника на базе Panamera

Porsche 928 может получить преемника на базе Panamera
Автор фото: фирма-производитель

Гипотетическая модель 929 составила бы конкуренцию BMW 8-й серии и новому Mercedes-Benz SL

Слухи о том, что Porsche может выпустить купе и кабриолет на базе Panamera, ходят столько же, сколько существует самая эта пятидверка – с весны 2009 года. При таких сроках это уже и не слухи даже, а практически легенда, но, как выяснилось, небезосновательная.

По случаю премьеры рестайлинговой модели второго поколения производитель провел виртуальный круглый стол с австралийскими СМИ. Отвечая на вопрос о потенциальном преемнике Porsche 928, топ-менеджер Томас Фримут, курирующий линейку Panamera, сообщил, что соответствующая идея обсуждается руководством вот уже несколько лет, однако никакого конкретного решения по ней до сих пор не принято. Гипотетическое новое семейство, о котором идет речь, должно быть спортивнее «Панамер», но при этом практичнее «девятьсот одиннадцатых». Прошлой весной в британской прессе прошла информация, что гранд-туреры с посадочной формулой 2+2 построят на укороченной платформе MSB и выведут на рынок уже в 2020 году. 

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