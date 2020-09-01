Porsche 928 может получить преемника на базе Panamera

Гипотетическая модель 929 составила бы конкуренцию BMW 8-й серии и новому Mercedes-Benz SL

Слухи о том, что Porsche может выпустить купе и кабриолет на базе Panamera, ходят столько же, сколько существует самая эта пятидверка – с весны 2009 года. При таких сроках это уже и не слухи даже, а практически легенда, но, как выяснилось, небезосновательная.

По случаю премьеры рестайлинговой модели второго поколения производитель провел виртуальный круглый стол с австралийскими СМИ. Отвечая на вопрос о потенциальном преемнике Porsche 928, топ-менеджер Томас Фримут, курирующий линейку Panamera, сообщил, что соответствующая идея обсуждается руководством вот уже несколько лет, однако никакого конкретного решения по ней до сих пор не принято. Гипотетическое новое семейство, о котором идет речь, должно быть спортивнее «Панамер», но при этом практичнее «девятьсот одиннадцатых». Прошлой весной в британской прессе прошла информация, что гранд-туреры с посадочной формулой 2+2 построят на укороченной платформе MSB и выведут на рынок уже в 2020 году.