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29 июл 2024

Porsche 928 переделали в пляжный багги

Porsche 928 переделали в пляжный багги
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche поделилась изображениями уникального проекта на базе 928 модели. Это пляжное багги под названием 928 Surfary, которое предназначено для транспортировки серферов к серф-спотам

Вдохновителем данного проекта стал Тадеуш Элварт, известный как основатель фестиваля Hel Riders, посвященный крутым автомобилям, скейтбордингу и серфингу. 928 Surfary отличается не только дизайном в стиле ралли, над которым трудилось группа Lange & Lange, но и доработанной технической составляющей, за которую отвечал инженер и гонщик Томаш Станишевский.

Автомобиль окрасили в светло-бежевый цвет, дополненный оранжевыми полосами разных тональностей. В целом, облик автомобиля отсылает к Porsche 944 “Rothmans-Dakar” 1986 года. 928 Surfary увеличили дорожный просвет, оснастили шинами для бездорожья, а также установили дополнительную светотехнику и платформу на крышу для перевозки досок для серфинга.

При написании новости использовалась информация:
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