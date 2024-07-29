Porsche 928 переделали в пляжный багги

Компания Porsche поделилась изображениями уникального проекта на базе 928 модели. Это пляжное багги под названием 928 Surfary, которое предназначено для транспортировки серферов к серф-спотам

Вдохновителем данного проекта стал Тадеуш Элварт, известный как основатель фестиваля Hel Riders, посвященный крутым автомобилям, скейтбордингу и серфингу. 928 Surfary отличается не только дизайном в стиле ралли, над которым трудилось группа Lange & Lange, но и доработанной технической составляющей, за которую отвечал инженер и гонщик Томаш Станишевский.

Автомобиль окрасили в светло-бежевый цвет, дополненный оранжевыми полосами разных тональностей. В целом, облик автомобиля отсылает к Porsche 944 “Rothmans-Dakar” 1986 года. 928 Surfary увеличили дорожный просвет, оснастили шинами для бездорожья, а также установили дополнительную светотехнику и платформу на крышу для перевозки досок для серфинга.