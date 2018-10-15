Porsche пустит в серию модель 911 Speedster

Фирма Porsche решила запустить в производство двухместный спорткар 911 Speedster который, приурочен к ее 70-му дню рождения. Будет выпущено всего 1948 экземпляров

Подобное количество выбрано не случайно – такой тираж выбран в честь года выдачи фирме Porsche лицензии автопроизводителя. В серию Speedster поколения 991 пойдет лишь в следующем году. Сам Speedster будет радикально отличаться от обычных спорткаров. Выражаясь фигурально- это будет настоящй "old school": 500-сильный атмосферный мотор (способен крутиться до 9000 об/мин), 6-ступенчатая МКП, абсолютное отсутствие мультимедийной системы и целый набор внешних атрибутов, таких как«подпиленное» ветровое стекло или круглые зеркала заднего вида на тонких ножках...

С технической точки зрения дела обстоят не менее интересно. Кузов нового Спидстера сделан на базе 911 Carrera 4 Cabriolet и снабжен наружными панелями из углепластика, а шасси позаимствовано у гоночной модели 911 GT3. Поговаривают, что нынешний Speedster может стать последним в истории, так как атмосферные моторы и ручные коробки постепенно уходят из арсенала спорткаров. Впрочем, глава североамериканского подразделения Porsche Клаус Целмер опроверг эти слухи. "Наш план — всегда сохранять руль и педали и, возможно, даже механическую коробку передач для тех, кто хочет самостоятельно в полной мере управлять автомобилем. При этом будет и автопилот, которому при необходимости можно будет передать контроль", — пояснил Целмер.