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15 окт 2018

Porsche пустит в серию модель 911 Speedster

Porsche пустит в серию модель 911 Speedster
Автор фото: фирма-производитель

Фирма Porsche решила запустить в производство двухместный спорткар 911 Speedster который, приурочен к ее 70-му дню рождения. Будет выпущено всего 1948 экземпляров

Подобное количество  выбрано не случайно – такой тираж выбран в честь года выдачи фирме Porsche лицензии автопроизводителя. В серию Speedster поколения 991 пойдет лишь в следующем году.  Сам Speedster будет радикально  отличаться от обычных спорткаров.  Выражаясь фигурально- это будет настоящй  "old school": 500-сильный атмосферный мотор (способен крутиться до 9000 об/мин), 6-ступенчатая МКП, абсолютное отсутствие мультимедийной системы и целый набор внешних атрибутов, таких как«подпиленное» ветровое стекло или круглые зеркала заднего вида на тонких ножках...

С технической точки зрения дела обстоят не менее интересно.  Кузов нового Спидстера сделан на базе 911 Carrera 4 Cabriolet и снабжен наружными панелями из углепластика, а шасси позаимствовано у гоночной модели 911 GT3. Поговаривают, что нынешний Speedster может стать последним в истории, так как атмосферные моторы и ручные коробки  постепенно уходят из арсенала  спорткаров. Впрочем, глава североамериканского подразделения Porsche Клаус Целмер  опроверг эти слухи. "Наш план — всегда сохранять руль и педали и, возможно, даже механическую коробку передач для тех, кто хочет самостоятельно в полной мере управлять автомобилем. При этом будет и автопилот, которому при необходимости можно будет передать контроль", — пояснил Целмер.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Drom

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