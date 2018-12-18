Porsche делают ставку на произношение

Сейчас стало модным выпускать ролики, в которых люди пытаются правильно произнести название компании. В Porsche решили не отставать от мировых трендов и предложили свое видение ситуации

Точнее сказать – отдельный ролик, где, на протяжении восемнадцати секунд, глубокий мужской голос гордо произносит название электрического спорткара Taycan. Всё действие сопровождается ярким видеорядом с силуэтами и элементами автомобиля. В принципе, ролик можно вполне воспринимать как некий тизер. Кстати, в описании к ролику было указано, что название можно грубо перевести как «живой молодой конь», потому что автомобиль воплощает в себе мощь и силу.

Что касается самого автомобиля, то он получится, если не шедевром технологий, то весьма близким к этому статусу. В движение автомобиль будут приводить два электродвигателя, по одному на каждую ось, генерируя общую мощность не менее 600 лошадиных сил (440 кВт). Этой мощности должно хватить для разгона от 0 до 100 километров в час всего за 3,5 секунды и максимальной скорости более 200 километров в час. Что касается запаса хода, то производитель заявляет до 500 километров на полностью заряженной батарее.