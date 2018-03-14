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14 мар 2018

Porsche до 2022 года вложит 6 млрд евро в электромобилизацию

Porsche до 2022 года вложит 6 млрд евро в электромобилизацию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche объявила о том, что инвестирует более 6 миллиардов в евро в системы электропривода для плагин-гибридных и чисто электрических автомобилей до 2022 года. Это более чем в два раза больше, чем компания планировала вложить ранее.

Новый план развития включает в себя примерно три миллиарда евро инвестиций в материальные активы и чуть более трех миллиардов евро в развитие. Из дополнительной суммы в размере трех миллиардов евро примерно 500 миллионов будут направлены на разработку модельных вариантов и модификаций Mission E, порядка одного миллиарда евро – в электрификацию и гибридизацию существующей модельной палитры, несколько сотен миллионов – в расширение территориальных подразделений и около 700 миллионов евро – в новые технологии, зарядную инфраструктуру и интеллектуальную мобильность.

В Цуффенхаузене в настоящее время строятся новый окрасочный цех и собственный сборочный цех, а также мост-транспортер для доставки окрашенных кузовов и конструктивных узлов двигателей в зону окончательного монтажа. Существующий моторный цех перестраивается для выпуска систем электропривода, кузовной цех расширяется. Также предусмотрены инвестиции в центр исследований и разработок в Вайссахе. Благодаря проекту Mission E создается примерно 1200 новых рабочих мест.

Первый электромобиль Porsche, созданный по мотивам концепта Mission, будет иметь мощностью 600 л.с. и сможет разгоняться до 100 км/ч быстрее 3,5 секунд. Запас хода от одной зарядке составит порядка 500 километров. Зарядка батареи осуществляется очень быстро: благодаря 800-вольтной системе она уже через 15 минут готова для пробега примерно 400 километров.

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Porsche

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