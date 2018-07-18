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18 июл 2018

Porsche готовит очень быстрый родстер

Porsche готовит очень быстрый родстер
Автор фото: фирма-производитель

Открытый Porsche Speedster — вещь нишевая, и потому выпускающаяся крайне ограниченными тиражами. Но с новым поколением этой открытой версии 911-го немцы решили изменить традициям.

Концепт спидстера показали на Фестивале скорости в Гудвуде, но фактически перед публикой предстала серийная модель: прототип Porsche Speedster неоднократно ловили в свои объективы фотошпионы.

Новое поколение открытой версии Porsche готовит к своему 70-летнему юбилею, поэтому в отличие от предыдущего поколения, которое было выпущено тиражом в 356 экземпляров, новое смогут приобрети не менее двух тысяч любителей подышать свежим воздухом на высокой скорости.

А скорости действительно могут быть очень высокими. Новое поколение Porsche Speedster строят на базе самой мощной атмосферной версии купе 911 нынешнего поколения с приставкой GT3 в названии. Машина будет оснащена 6-цилиндровым «оппозитником», мощность которого на открытой версии составит не менее 500 л.с. В Гудвуде спидстер был оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач, но на серийной версии будет также доступен и преселективный «робот» PDK.

Единственное, в чем Porsche не изменит традиции, так это в максимальном облегчении кузова спидстера. Вместо дверных ручек будут кожаные петли, кондиционер будет в числе бесплатных опций, в «базе» у Porsche Speedster не будет информационно-развлекательной системы, вместо стандартных сидений будут установлены облегченные гоночные «ковши».

Ожидается, что машина будет представлена этой осенью на автосалоне в Париже.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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