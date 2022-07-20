Porsche готовится к выпуску нового электрокара, но каким он будет?

Компания Porsche планирует выпустить новый электрический кроссовер, который займёт место в линейке на ступень выше Macan EV.

Если руководствоваться логикой, то речь идет про электрический «Кайен», но в Porsche официально заявили, что новинка не будет иметь ничего общего с вышеупомянутой моделью – руководство марки лишь обмолвилось, что компания сейчас нацелена на сегменты с более высоким уровнем маржинальности, а значит новинка с большой долей вероятности получит статус флагмана.

«Мы планируем добавить в наше портфолио новую роскошную полностью электрическую модель кроссовера, которая будет производиться в Лейпциге. Это ещё больше укрепит наши позиции в сегменте роскошных автомобилей» - заявил глава Porsche, Оливер Блюме, в интервью европейским СМИ.