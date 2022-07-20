Автомобильный портал Motorpage
20 июл 2022

Porsche готовится к выпуску нового электрокара, но каким он будет?

Porsche готовится к выпуску нового электрокара, но каким он будет?
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche планирует выпустить новый электрический кроссовер, который займёт место в линейке на ступень выше Macan EV.

Если руководствоваться логикой, то речь идет про электрический «Кайен», но в Porsche официально заявили, что новинка не будет иметь ничего общего с вышеупомянутой моделью – руководство марки  лишь обмолвилось, что  компания сейчас нацелена на сегменты с более высоким уровнем маржинальности, а значит новинка с большой долей вероятности получит статус флагмана.

«Мы планируем добавить в наше портфолио новую роскошную полностью электрическую модель кроссовера, которая будет производиться в Лейпциге. Это ещё больше укрепит наши позиции в сегменте роскошных автомобилей» - заявил глава Porsche, Оливер Блюме, в интервью европейским СМИ.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 GT3 RS 2019 вид сбоку

Взгляните на Porsche 911, который покорил Нюрбургринг

02 июня 2022

Brabus займется тюнингом Porsche

23 мая 2022

Классический Porsche 911 превратили в настоящий внедорожник

19 мая 2022

Porsche создаст собственную зарядную инфраструктуру для электромобилей

22 марта 2022
Porsche 718 Cayman GT4 RS (2022)

Семейство Porsche 718 лишится ДВС

21 марта 2022

В Porsche создадут спорткар по мотивам мультяшного героя

14 марта 2022

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...»
Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 6 1