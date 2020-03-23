Porsche готовится представить две новинки

Компания Porsche в конце 2020 года представит электрический универсал повышенной проходимости, а в 2022 году немцы выведут на рынок кроссовер Macan второго поколения, который переведут на электричество.

В случае с Macan все относительно просто. Детали, разумеется, ещё не раскрыты, но уже известно, что кроссовер построят на совершенно новой архитектуре для электромобилей PPE (Premium Platform Electric), которую Porsche разрабатывает совместно с фирмой Audi.

Что же до первой новинки, то прототип универсала под названием Mission E Cross Turismo дебютировал весной 2018 года на Женевском автосалоне. В состав силовой установки автомобиля войдет пара электрических двигателей, которые разместят на передней и задней оси. Суммарная отдача агрегатов, питающихся от 800-вольтовой системы, составит не менее 600 лошадиных сил.