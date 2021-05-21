Porsche готовится представить очень мощный Cayenne

Совсем скоро семейство популярного кроссовера пополнится некоей заряженной новинкой — спортивный вседорожник проходит тесты на гоночных трассах. Технические характеристики вседорожника официально не разглашаются.

Важно заметить, что речь идет не про обычный Cayenne, а про его купеобразную версию. У новинки будет целый ряд небольших стилистических доработок, которые будут отличать ее от остальных моделей. К ним можно отнести расположение патрубков выхлопной системы по центру и диски увеличенного размера. Разумеется, у машины будет и свой уникальный боди-кит.

Что касается силовой установки, то здесь подробностей немного, точнее сказать нет никакой точной информации, а только лишь набор предположений. По одной из версий машину оснастят четырехлитровым V8 с турбонаддувом. Предполагаемая мощность – более шестисот лошадиных сил.