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21 май 2021

Porsche готовится представить очень мощный Cayenne

Porsche готовится представить очень мощный Cayenne
Автор фото: фирма-производитель

Совсем скоро семейство популярного кроссовера пополнится некоей заряженной новинкой — спортивный вседорожник проходит тесты на гоночных трассах. Технические характеристики вседорожника официально не разглашаются.

Важно заметить, что речь идет не про обычный Cayenne, а про его купеобразную версию. У новинки будет целый ряд небольших стилистических доработок, которые будут отличать ее от остальных моделей. К ним можно отнести расположение патрубков выхлопной системы по центру и диски увеличенного размера. Разумеется, у машины будет и свой уникальный боди-кит.

Что касается силовой установки, то здесь подробностей немного, точнее сказать нет никакой точной информации, а только лишь набор предположений. По одной из версий машину оснастят четырехлитровым V8 с турбонаддувом.  Предполагаемая мощность – более шестисот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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