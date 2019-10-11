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11 окт 2019

Porsche и Boeing построят летающее такси

Porsche и Boeing построят летающее такси
Автор фото: фирма-производитель

Компании подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется исследовать премиальный сегмент рынка воздушного городского транспорта

В рамках подписанного документа Porsche и Boeing договорились создать международную команду, которая займется изучением различных аспектов городской авиамобильности, включая анализ рыночного потенциала и вариантов использования летательных аппаратов в качестве личного транспорта.

Любопытный факт, аналитики Porsche Consulting провели исследование за 2018 год, в ходе которого выяснилось, что рынок городского автомобильного транспорта будет активно развиваться после 2025 года, причем себестоимость эксплуатации по воздуху в будущем станет обходиться дешевле, чем по земле.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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