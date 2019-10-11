Porsche и Boeing построят летающее такси

Компании подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется исследовать премиальный сегмент рынка воздушного городского транспорта

В рамках подписанного документа Porsche и Boeing договорились создать международную команду, которая займется изучением различных аспектов городской авиамобильности, включая анализ рыночного потенциала и вариантов использования летательных аппаратов в качестве личного транспорта.

Любопытный факт, аналитики Porsche Consulting провели исследование за 2018 год, в ходе которого выяснилось, что рынок городского автомобильного транспорта будет активно развиваться после 2025 года, причем себестоимость эксплуатации по воздуху в будущем станет обходиться дешевле, чем по земле.