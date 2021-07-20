Porsche Macan обновился

Porsche представила обновленную версию компактного кроссовера Macan. Автомобиль слегка изменился внешне, получил новое оборудование и комплектации. Над технической частью автомобиля тоже поработали!

Давайте сразу о ней и поговорим. Итак, двухлитровой турбочетверке прибавили лошадей – теперь мотор развивает 265 лошадиных сил, против 255, которые трудились под капотом ранее. Отдачу повысили и у мотора V6, который развивает теперь 380 лошадиных сил. Более того, инженеры и поработали со старшим мотором. Трехлитровому мотору с турбонаддувом добавили сорок лошадиных сил, и теперь мощность движка превышает отметку в 400 лошадиных сил.

Теперь пару слов о внешности. Рестайлинг привнес за собой новенькие бампера, увеличенные воздухозаборники и видоизмененную светотехнику. В цветовой гамме появился новый оттенок, а набор колесных дисков расширился двумя модификациями.