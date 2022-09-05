Porsche начала работу над электрической Panamera

Компания Porsche уже работает над электрической Panamera. Модель выйдет на рынок во второй половине нынешнего десятилетия и будет построена на архитектуре SSP.

Эти три буквы говорят нам о том, что новинка будет построена на совершенно новой платформе. К слову, она же ляжет в основу флагманского электрокара концерна Volkswagen – Project Trinity. Интересно, что в модельном ряду электрическая «Панамера» встанет на ступень выше электрокара Taycan. Кроме того она окажется и гораздо крупнее по габаритам.

К слову, о платформе мы знаем то, что она получит обновленную 800-вольтовую бортовую систему и батареи нового поколения, обладающие лучшими характеристиками, в том числе более высокой плотностью энергии.