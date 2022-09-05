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5 сен 2022

Porsche начала работу над электрической Panamera

Porsche начала работу над электрической Panamera
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche уже работает над электрической Panamera. Модель выйдет на рынок во второй половине нынешнего десятилетия и будет построена на архитектуре SSP.

Эти три буквы говорят нам о том, что новинка будет построена на совершенно новой платформе. К слову, она же ляжет в основу флагманского электрокара концерна Volkswagen – Project Trinity. Интересно, что в модельном ряду электрическая «Панамера» встанет на ступень выше электрокара Taycan. Кроме того она окажется и гораздо крупнее по габаритам.

К слову, о платформе мы знаем то, что она получит обновленную 800-вольтовую бортовую систему и батареи нового поколения, обладающие лучшими характеристиками, в том числе более высокой плотностью энергии.

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