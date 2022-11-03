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3 ноя 2022

Porsche начала создавать акустические системы из глушителей

Porsche начала создавать акустические системы из глушителей

Многие поклонники компании Porsche любят суперкары марки за потрясающий звук работы двигателя, но купить полноценный спортивный автомобиль может не каждый, впрочем в Porsche нашли решение этой задачи

Специально для своих поклонников немецкий производитель выпустил уникальную музыкальную систему 911 Soundbar 2.0 Pro для дома. В корпус глушителя спорткара встроили необходимую электронику и динамики, а наружу вывели все необходимые контроллеры. Саундбар полностью функциональна и ее мощность составляет 300 Ватт. Кроме того, устройство поддерживает все современные интерфейсы.

К слову, в конце октября компания Lamborghini пополнила коллекцию своих аксессуаров домашним аромадиффузором. Новый аромат связали с дизайном итальянских суперкаров.

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