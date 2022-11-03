Porsche начала создавать акустические системы из глушителей

Многие поклонники компании Porsche любят суперкары марки за потрясающий звук работы двигателя, но купить полноценный спортивный автомобиль может не каждый, впрочем в Porsche нашли решение этой задачи

Специально для своих поклонников немецкий производитель выпустил уникальную музыкальную систему 911 Soundbar 2.0 Pro для дома. В корпус глушителя спорткара встроили необходимую электронику и динамики, а наружу вывели все необходимые контроллеры. Саундбар полностью функциональна и ее мощность составляет 300 Ватт. Кроме того, устройство поддерживает все современные интерфейсы.

К слову, в конце октября компания Lamborghini пополнила коллекцию своих аксессуаров домашним аромадиффузором. Новый аромат связали с дизайном итальянских суперкаров.