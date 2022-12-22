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22 дек 2022

Porsche начали промышленное производство уникального топлива

Porsche начали промышленное производство уникального топлива

Как известно концерн Porsche долгое время работал над созданием полностью синтетического топлива, которое добывается из водорода и углекислого газа путем электролиза

Сам механизм добычи топлива не так уж и сложен - водяной пар электролизом разделяют на кислород и водород, после чего водород вступает в реакцию с углекислым газом в реакторе с высоким давлением и температурой. В результате получается метанол, который путем добавления присадок превращается в бензин, дизель и.т.д. Строго говоря, технология не слишком новая – фактически, специалисты Porsche доработали «процесс Фишера-Тропша», который был известен уже в 1920 году. По сути, это химическая реакции с катализатором, например, углем, в которой монооксид углерода (CO) и водород преобразуются в различные жидкие углеводороды.

Porsche совместно с компанией Highly Innovative Fuels (HIF) запустила в Чили целый завод по производству данного топлива. К середине этого десятилетия в Чили предполагается производить 55 миллионов литров синтетического бензина и дизеля в год. Ещё через пару лет мощность предприятия должна вырасти до 550 миллионов литров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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