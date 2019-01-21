Porsche объявляют отзыв

Владельцы легендарных немецких автомобилей, будьте внимательны! Возможно в какой-то момент вам станет сложно управлять автомобилем - будет тяжело повернуть руль. Наш совет - потратьте секунд тридцать своего времени, зайдите на сайт Росстандарта и узнайте, попадают ли ваши автомобили в число 1236 несчастливых

Именно на такое количество автомобилей Panamera, реализованных с ноября 2017 по декабрь 2018 года, объявляется отзыв компанией Porsche. Проблема кроется в программном обеспечении, которое влияет на работу усилителя руля.

Из-за данной неполадки в автомобилях на некоторое время может оказаться недоступной функция усиления рулевого управления. В этом случае руль становится «тяжелым» и для его вращения потребуется приложить повышенное усилие. Сбой устраняется после выключения и последующего включения зажигания, но кардинально это проблему не решает. Необходимо перепрограммировать блок управления электроусилителя руля.