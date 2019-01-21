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21 янв 2019

Porsche объявляют отзыв

Porsche объявляют отзыв

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Именно на такое количество автомобилей Panamera, реализованных с ноября 2017 по декабрь 2018 года, объявляется отзыв компанией Porsche. Проблема кроется в программном обеспечении, которое влияет на работу усилителя руля.

Из-за данной неполадки в автомобилях на некоторое время может оказаться недоступной функция усиления рулевого управления. В этом случае руль становится «тяжелым» и для его вращения потребуется приложить повышенное усилие. Сбой устраняется после выключения и последующего включения зажигания, но кардинально это проблему не решает. Необходимо перепрограммировать блок управления электроусилителя руля.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , РБК

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