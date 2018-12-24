Porsche охраняет классику

Немецкий концерн решил всерьез задуматься о безопасности своих ретро-автомобилей и разработал интересное решение, точнее полноценную систему с функциями отслеживания автомобиля

Охранный комплекс носит название Porsche Classic Vehicle Tracking. Он позволяет не только заниматься слежением за автомобилем, но и ограничивать зону его передвижения, а также устанавливать скоростной лимит. Для предотвращения угона, можно установить запрет на повторный запуск двигателя.

Однако, если угон все же произошел, то система среагирует и немедленно уведомит владельца о несанкционированном движении. Кроме того система сама может послать сообщение в полицию. К слову, весь комплекс управляется одним приложением на смартфоне. Кроме обычных охранных функций, владелец может воспользоваться поиском автомобиля на стоянке. По желанию пользователя, система может отследить и последний маршрут автомобиля. Кстати, если машина транспортируется эвакуатором или находится в сервисе, защитный комплекс можно перевести в режим пониженной безопасности для исключения нежелательных ложных срабатываний.