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23 мар 2023

Porsche отказалась от участия в «Формуле-1»

Porsche отказалась от участия в «Формуле-1»

Компания Porsche не войдёт в состав участников Формулы-1. Ранее ожидалось, что бренд появится среди команд в сезоне 2026 года

Как сообщают местные СМИ, руководство концерна подсчитала все свои ресурсы и пришла к выводу, что выход в гонки «Королевской серии» не является выгодным. Ранее предполагалось, что Porsche выкупит долю в команде Red Bull, но переговоры зашли в тупик по причине амбиций немецкого концерна – руководство хотело купить слишком большой пакет акций.

В итоге Porsche решила усиливать  свои позиции в других гоночных сериях – электрической «Формула-Е» и 24 часах «Ле-Мана».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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