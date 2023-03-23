Porsche отказалась от участия в «Формуле-1»

Компания Porsche не войдёт в состав участников Формулы-1. Ранее ожидалось, что бренд появится среди команд в сезоне 2026 года

Как сообщают местные СМИ, руководство концерна подсчитала все свои ресурсы и пришла к выводу, что выход в гонки «Королевской серии» не является выгодным. Ранее предполагалось, что Porsche выкупит долю в команде Red Bull, но переговоры зашли в тупик по причине амбиций немецкого концерна – руководство хотело купить слишком большой пакет акций.

В итоге Porsche решила усиливать свои позиции в других гоночных сериях – электрической «Формула-Е» и 24 часах «Ле-Мана».