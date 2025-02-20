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20 фев 2025

Porsche отзывает 878 новых 911 из-за слишком ярких фар

Porsche отзывает 878 новых 911 из-за слишком ярких фар

Компания Porsche объявила об отзыве 878 автомобилей модели 911 (992.2 поколения) из-за ошибки в системе освещения. Проблема проявляется при включении задних противотуманных огней — в этот момент ближний свет отклоняется и может ослепить других водителей

Неисправность выявлена в автомобилях, выпущенных с июня по декабрь 2024 года, оснащённых опциональной HD-Matrix LED системой. Для её устранения потребуется обновление программного обеспечения модуля управления освещением.

Это не первый отзыв Porsche за последнее время. Неделю назад компания объявила об отзыве 279 экземпляров 911 2023 года выпуска из-за плохо затянутых болтов ремней безопасности. Ошибка возникла из-за неправильной установки шумоизоляционной панели, которая со временем могла привести к расшатыванию крепежей.

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