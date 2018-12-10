Porsche отзывает автомобили из-за лыж

На первый взгляд может показаться, что причина для отзыва крайне странная. Однако даже мелкие недочеты могут обернуться серьезными проблемами

Как оказалось, двухсотдолларовая деталь, а именно крепление сумки для лыж, несет в себе высокую вероятность травматизма. К такому выводу пришла Национальная служба безопасности на дорогах США. По заявлению ее представителей, причина кроется в использовании плохого материала, что в случае аварии приведет к обрыву ремней, а перевозимые вещи тогда полетят в салон, что может обернуться последующими травмами.

По предварительным данным, отзыву подлежат 250 автомобилей (модели Cayenne и Macan), имеющих данный вид устройства. Изъятые машины будут отправлены на переоборудование, после чего возвращены владельцам. Все расходы по осуществлению процедуры Porsche берет на себя. Водители получат документы, подтверждающие выполненные работы, а также гарантийный срок на установленное крепление. Все работы планируется провести в течении двух месяцев.

К слову, в России недавно была проведена отзывная компания, также связанная с креплениями. Речь идет о Volkswagen Touareg, где была выявлена проблема с замками ремней безопасности. Из-за брака в производстве правый замок оказался недостаточно прочным и в случае аварии не смог бы удержать пассажира. Под отзыв попали 178 кроссоверов Touareg нового поколения, реализованных в 2018 году.