Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о начале отзыва автомобилей немецкой компании Porsche на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, под действие данной сервисной компании попадут автомобили двух моделей – немецкие Porsche 991, проданные в России в период с февраля по декабрь прошлого года, и Porsche 982, реализованные в нашей стране в период с июля по декабрь 2016 года. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стала высока вероятность выхода из строя крепежных винтов топливных рамп вследствие растрескивания, вызванного коррозией. В случае, если это произойдет, топливная рамка может отсоединиться от форсунок высоким давлением, создаваемым силовым агрегатом в топливной системе. Это, в свою очередь, приведет к утечке топлива в моторном отсеке.

Официальные дилеры немецкого автопроизводителя в России оповестят всех свои клиентов, которые приобрели указанные автомобили, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров заменят крепежные винты, даже в случае, если при осмотре не будет замечено следов коррозии.