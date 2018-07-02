Автомобильный портал Motorpage
2 июл 2018

Porsche побила абсолютный рекорд Нюрбургринга. Он держался 35 лет

Porsche побила абсолютный рекорд Нюрбургринга. Он держался 35 лет
Автор фото: фирма-производитель

Рекорды на Северной петле Нюрбургринга явление нечастое. Абсолютный рекорд вообще держался 35 лет. Но прототип Porsche 919 Hybrid Evo побил его, улучшив время почти на минуту.

Предыдущий рекорд в 6 минут 11,13 секунды, кстати, тоже принадлежал Porsche: его установил Штефан Белофф за рулем Porsche 956C. Для новой попытки немцы использовали спортпрототип, который участвовал в гонках на выносливость.

Для начала машину освободили от всех ограничений, которые накладывал чемпионат. Так максимальная мощность гибридной силовой установки была увеличена с 500 до 720 л.с. Была модернизирована система рекуперации энергии ERS, которая стала в полтора раза мощнее.

Изменениям подвергся и кузов автомобиля. Появился иной диффузор, юбки и заднее антикрыло, с которыми в чемпионат по гонкам на выносливость не допускают. В компании говорят, что за счет изменений прижимная сила выросла на 35%, а общая эффективность всего аэродинамического обвеса на 66%.

Массу прототипа снизили на 39 килограммов: с него были сняты фары, стеклоочиститель и датчики, которые не нужны для прохождения одного, пусть и 20-километрового круга. На рекордную машину были установлены шины Michelin, которые были разработаны специально для нее.

В итоге, спортпрототип прошел круг за 5 минут 19,546 секунды.

 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Зачем Porsche купил кусочек хорватской фирмы Rimac?

21 июня 2018
porsche

В Porsche приостановили прием заказов на автомобили

22 мая 2018
Porsche 918 Spyder

В Porsche 918 Spyder обнаружили опасный дефект

10 мая 2018
Porsche Macan

Обновленный Porsche Macan: первое фото без камуфляжа

07 мая 2018
Porsche Cayenne

Porsche Cayenne получил гибридную версию

03 мая 2018
Porsche

В Porsche окончательно отказались от дизельных двигателей

28 апреля 2018

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A7 - audi a7 sportback 2018 как стимул для принятия решения Тест драйв
02 июля 2018

Audi A7
"Audi A7 Sportback как стимул для принятия решения"
Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2017 кубометры и километры
Тест драйв
29 июня 2018

Chrysler Pacifica
"Кубометры и километры"
Geely Atlas - geely atlas 2018 игра на опережение
Тест драйв
27 июня 2018

Geely Atlas
"Игра на опережение"
Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail - сравнительный тест nissan x-trail 2018 и skoda kodiaq 2017: западные технологии против восточной мудрости
Сравнительный тест
25 июня 2018

Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail
"Skoda Kodiaq или Nissan X-Trail: западные технологии против восточной мудрости"

Написано новостей:

2 1 4 6 6