Рекорды на Северной петле Нюрбургринга явление нечастое. Абсолютный рекорд вообще держался 35 лет. Но прототип Porsche 919 Hybrid Evo побил его, улучшив время почти на минуту.

Предыдущий рекорд в 6 минут 11,13 секунды, кстати, тоже принадлежал Porsche: его установил Штефан Белофф за рулем Porsche 956C. Для новой попытки немцы использовали спортпрототип, который участвовал в гонках на выносливость.

Для начала машину освободили от всех ограничений, которые накладывал чемпионат. Так максимальная мощность гибридной силовой установки была увеличена с 500 до 720 л.с. Была модернизирована система рекуперации энергии ERS, которая стала в полтора раза мощнее.

Изменениям подвергся и кузов автомобиля. Появился иной диффузор, юбки и заднее антикрыло, с которыми в чемпионат по гонкам на выносливость не допускают. В компании говорят, что за счет изменений прижимная сила выросла на 35%, а общая эффективность всего аэродинамического обвеса на 66%.

Массу прототипа снизили на 39 килограммов: с него были сняты фары, стеклоочиститель и датчики, которые не нужны для прохождения одного, пусть и 20-километрового круга. На рекордную машину были установлены шины Michelin, которые были разработаны специально для нее.

В итоге, спортпрототип прошел круг за 5 минут 19,546 секунды.