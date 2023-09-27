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27 сен 2023

Porsche показал очередную гибридную версию Cayenne

Porsche показал очередную гибридную версию Cayenne
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche представила третью по счету модификацию кроссовера Cayenne с гибридный силовой установкой. Новая версия будет называться Cayenne S E-Hybrid

В основе гибридной силовой установки лежит бензиновый турбомотор V6 объемом 3,0-литра и один электродвигатель. Суммарная мощность составит 519 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Данная комплектация встанет на ступень ниже флагманского Cayenne Turbo E-Hybrid, который получил 4,0-литровый V8 на 599 л.с. и электромотор, развивающий 176 л.с. Суммарная мощность – 739 л.с. и 950 Нм.

S E-Hybrid будет комплектоваться батареей ёмкостью 25,9 кВт*ч. Запас хода на электротяге – 79-90 км в зависимости от настроек режимов вождения. Отмечается, что автомобиль сможет разогнаться до «сотни» примерно за 4,4 с.

При написании новости использовалась информация:
hotcars

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