Porsche показала электромобиль Taycan

Первый серийный электромобиль Porsche официально будет представлен только в сентябре 2019 года, а пока марка позволила публике оценить предсерийный образец машины

Презентация состоялась на фестивале скорости в Гудвуде. За руль сел австралийский гонщик Марк Уэббер. Экс-пилот Формулы-1. «Taycan отличается феноменальной передачей мощности. Я уже участвовал в этом мероприятии на Porsche 911 GT2 RS два года назад, поэтому знаю, что ключевую роль здесь играют мощность и сцепление с дорогой. Для меня, как для гоночного пилота, стало настоящим открытием, насколько впечатляюще Taycan ускоряется с места и в поворотах, несмотря на то что он еще является прототипом», — отметил гонщик.

Да, автомобиль еще носит статус прототипа и даже на фестивале он имел, пусть минимальный, но камуфляж. О серийном электромобиле пока известно немного. В основе Porsche Taycan будет новая платформа, разработанная специально для электромобилей. Новинка получит полный привод, а мощность электромоторов превысит 600 л.с.