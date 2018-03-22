Компания Porsche продолжает работу над своим первым электромобилем, который получит имя Mission E. С предсерийными экземплярами сейчас работают инженеры компании.

Собственно, из фотографий можно сделать только один вывод: у Mission Е будет два багажника, так как место спереди будет свободно, ведь там не будет двигателя. Кроме того, у седана будет светодиодные задние фонари, сзади же будет размещен разъем для зарядки электромобиля.

В Porsche по-прежнему избегают подробностей о Mission Е, говоря лишь, что он будет самым «пуристким и новаторским автомобилем» в линейке e-Perfomance. Также в компании подтверждают, что суммарная мощность двух электромоторов составит 600 л.с., машина сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Запас хода от одной зарядки составит 500 километров.

Официально Porsche Mission E представят в следующем году, но его производство начнется только в 2020 году.

