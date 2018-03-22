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22 мар 2018

Porsche показала Mission E. Разобранный

Porsche показала Mission E. Разобранный
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche продолжает работу над своим первым электромобилем, который получит имя Mission E. С предсерийными экземплярами сейчас работают инженеры компании.

Собственно, из фотографий можно сделать только один вывод: у Mission Е будет два багажника, так как место спереди будет свободно, ведь там не будет двигателя. Кроме того, у седана будет светодиодные задние фонари, сзади же будет размещен разъем для зарядки электромобиля.

В Porsche по-прежнему избегают подробностей о Mission Е, говоря лишь, что он будет самым «пуристким и новаторским автомобилем» в линейке e-Perfomance. Также в компании подтверждают, что суммарная мощность двух электромоторов составит 600 л.с., машина сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Запас хода от одной зарядки составит 500 километров.

Официально Porsche Mission E представят в следующем году, но его производство начнется только в 2020 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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