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9 мар 2023

Porsche поможет владельцам своих ретро-моделей

Porsche поможет владельцам своих ретро-моделей

Сейчас некоторые автопроизводители стали придерживаться правил хорошего тона и выпускать запчасти для старинных моделей. Яркий пример – концерн Nissan, который организовал целое производство деталей для «Скайлайнов». Теперь  на аналогичную стезю встала компания Porsche.

Удивительно, но «ретро-поддержку» начали с необычной детали - картер двигателя для модели 911 (года выпуска: 1968-1976).  Уникальность этой детали в том, что в свое время ее изготавливали из магниевого сплава. Преимущество такого подхода – в легком весе самой детали. Недостаток – сложность ремонта.

Для восстановления производства потребовалось не только поднять старые чертежи, но и изучить архивные технические данные, а также расспросить бывших и нынешних сотрудников, знакомых с деталью. Качество же продукции проверяется по специальному списку параметров, который насчитывает 1300 пунктов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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