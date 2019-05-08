Porsche попали на деньги

Прокуратура Штутгарта обязала Porsche AG выплатить 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельгейтом. Производитель не намерен оспаривать решения властей.



Сообщается, что причиной наложения штрафа является халатность и нарушение обязанностей по надзору со стороны конструкторского отдела в том, что касается выбросов в период с 2009 года. Это привело к тому, что выбросы оксида азота у дизельных автомобилей не соответствовали нормам. Речь идет об автомобилях, оснащенных двигателями V6 и V8.



Согласно официальному сообщению производителя, Porsche не собирается оспаривать решение прокуратуры Штутгарта. Так что производство по этому делу теперь прекращено. В компании добавили, что это ещё один важный шаг на пути к закрытию темы «дизельного скандала». Любопытно, что следователи на этом успокаиваться не хотят: они также готовят наказания для нескольких инженеров и управляющих, которые допустили попадание на рынок дизельных автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов.