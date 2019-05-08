Автомобильный портал Motorpage
8 май 2019

Porsche попали на деньги

Porsche попали на деньги
Автор фото: фирма-производитель

Прокуратура Штутгарта обязала Porsche AG выплатить 535 миллионов евро  за нарушения, связанные с дизельгейтом. Производитель не намерен оспаривать решения властей.


Сообщается, что причиной наложения штрафа является халатность и нарушение обязанностей по надзору со стороны конструкторского отдела в том, что касается выбросов в период с 2009 года. Это привело к тому, что выбросы оксида азота у дизельных автомобилей не соответствовали нормам. Речь идет об автомобилях, оснащенных двигателями V6 и V8.


Согласно официальному сообщению производителя, Porsche не собирается оспаривать решение прокуратуры Штутгарта. Так что производство по этому делу теперь прекращено. В компании добавили, что это ещё один важный шаг на пути к закрытию темы «дизельного скандала». Любопытно, что следователи на этом успокаиваться не хотят: они также готовят наказания для нескольких инженеров и управляющих, которые допустили попадание на рынок дизельных автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Castagna Milano: Porsche Panamera Vistotal

Итальянское ателье построит двухдверную «Панамеру»

29 апреля 2019

Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет

25 апреля 2019
Porsche 718 Cayman

Porsche 718 Boxster и Cayman переведут на электрическую тягу

23 апреля 2019
Porsche 911 Speedster 2019

Новый Porsche 911 сменил тип кузова

17 апреля 2019
Porsche Cayenne Coupe 2020

Porsche представил новый внедорожник Cayenne Coupe

22 марта 2019
Porsche 911 GT2 RS

Porsche «возродит» снятую с производства модель ради четырех своих клиентов

20 марта 2019

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus UX - lexus ux 200 2019 дерзкий, но… добрый Тест драйв
08 мая 2019

Lexus UX
"Дерзкий, но… добрый"
Mercedes-Benz CLA - mercedes-benz cla 2020 загадочные «пятисантиметровки»
Тест драйв
07 мая 2019

Mercedes-Benz CLA
"Загадочные «пятисантиметровки» Mercedes-Benz CLA Coupe"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque 2020 драйверы оценят, веганы поймут
Тест драйв
06 мая 2019

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque: драйверы оценят, веганы поймут"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 доброе тепло
Автопутешествия
17 апреля 2019

Mitsubishi Pajero Sport
"Доброе тепло"

Написано новостей:

2 3 3 3 1