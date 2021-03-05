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5 мар 2021

Porsche представил Taycan Cross Turismo

Porsche представил Taycan Cross Turismo
Автор фото: фирма-производитель

Семейство Porsche Taycan пополнилось универсалом, который усиленно мимикрирует под кроссовер.

Разумеется, главное достоинство Cross Turismo – багажник.  При сложенном заднем ряде его объем превышает тысячу литров. Что касается внешности, то машина практически полностью повторяет седан, за исключением пятой двери и пластикового обвеса. Кроме того, кросс-универсал получился на 11 мм длиннее седана, на миллиметр шире и на 30–31 мм выше.

Что касается техники, то все универсалы будут двухмоторными и с полным приводом.  Версий три: первая - Taycan 4 Cross Turismo. Мощность силовой установки здесь – 380 лошадиных сил. Вторая версия – с индексом 4S. Она уже несколько мощнее – 490 лошадиных сил. Самый мощный автомобиль носит индекс Turbo – 625 лошадиных сил. Своего рода бриллиант линейки – версия Turbo S, которая в режиме овербуста развивает более одной тысячи лошадей!

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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