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26 мар 2025

Porsche представила новое поколение электровелосипедов eBike

Porsche представила новое поколение электровелосипедов eBike
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche выпустила пятое поколение своего электровелосипеда eBike. Теперь владельцы могут подобрать цвет велосипеда под свой Taycan Turbo GT или Macan

Новая версия также построена на карбоновой раме. Габариты велосипеда подбираются в зависимости от комплекции покупателя. Усредненный вес велосипеда - около 22 кг. Также eBike получил новую подвеску, углепластиковый руль и пятиспицевые карбоновые колёса. В палитре цветов появились новые оттенки, такие же, как у актуальных Taycan Turbo GT или Macan.

Вне зависимости от версии eBike комплектуется электромотором с крутящим моментом 84 Нм. На выбор предложены две батареи емкостью 504 или 630 Вт*ч.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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