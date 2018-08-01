Первый электромобиль Porsche станет серийным только в 2020 году, но немецкая компания уже сейчас раскрыла некоторые технические характеристики машины

Электромобиль, построенный по мотивам концепта Mission E, получил название Taycan. Он будет оснащаться двумя электромоторами от спортпрототипа Porsche 919 Hybrid суммарной мощностью 600 л.с. В компании говорят, что такой выбор обсуловлен компактностью и малым весом электромоторов.

До 100 км/ч электромобиль сможет разогнаться менее чем за 3,5 секунды, скорости в 200 км/ч достигнет через 12 секунд после старта.

Электросистема на Porsche Taycan будет 800-вольтовой. Это перспективная технология позволяет использовать легкие и емкие аккумуляторы, которые будут расположены в полу будущего электромобиля. Это позволит снизить центр тяжести машины.

Зарядка батарей от 800-вольтовой станции на 80%, которая позволит проехать 400 километров, будет занимать всего 15 минут. Зарядную станцию Porsche также разработала самостоятельно. Вместе с BMW, Daimler, Ford и Audi компания будет развивать сеть таких станций в Европе. и будет продвигать ее на всех рынках. При этом заряжать Porsche Taycan можно от любых зарядных станций: электромобиль будет иметь комбинированную систему, позволяющую подзаряжать батареи как от сети переменного тока, принятую в Европе и США, так и от постоянного тока. Для китайского и японского рынков Porsche сделает возможной зарядку в соответствии с местными стандартами.

Премьера Porsche Taycan пройдет в конце следующего года.

