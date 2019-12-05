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5 дек 2019

Porsche разрабатывает четырёхмоторный кроссовер

Porsche разрабатывает четырёхмоторный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

В линейке Porsche появится электрический внедорожник с инновационной системой управления тягой

Инженеры Porsche работают над инновационной системой полного привода на основе четырёх электромоторов. Каждый электродвигатель будет приводить в движение одно колесо — по оценке Porsche, подобная схема позволит вседорожникам нового типа поворачивать «на снегу, как по рельсам». На протяжении двух лет немецкие специалисты тестировали новую систему. В итоге им удалось настроить интеллектуальную систему полного привода, которая отслеживает степень ускорения, угол поворота рулевого колеса, вероятность возникновения заноса и может деликатно вмешиваться в управление автомобилем, добавляя или уменьшая тягу отдельных колёс.

В Porsche считают, что у четырёхмоторной схемы есть ряд преимуществ относительно традиционных транспортных средств с одним ДВС и системой дифференциалов. Крутящий момент с электродвигателя может передаваться на нужное колесо мгновенно, что позволит выпустить транспортное средство с постоянной нейтральной поворачиваемостью. 

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