Porsche разработала новую мультимедийную систему для старых моделей

Классические автомобили, конечно же, хороши, но адаптировать в них современные решения, в частности, мультимедийные комплексы, очень сложно - они всегда будут выглядеть, как нечто чужеродное

Впрочем, некоторые марки заботятся о своем наследии и людях, которые им обладают, пытаясь создать условия для наиболее приятной эксплуатации транспортного средства. К примеру, Porsche на днях представила мультимедийку Classic Communication Management, которая предназначена для Porsche 911 шестого поколения, ранних Boxster и Cayman, а также первого Cayenne.

Комплекс устанавливается на штатное место и способен работать с уже имеющейся периферией — усилителем, динамиками или антенной.