Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2023

Porsche разработала новую мультимедийную систему для старых моделей

Porsche разработала новую мультимедийную систему для старых моделей

Классические автомобили, конечно же, хороши, но адаптировать в них современные решения, в частности, мультимедийные комплексы, очень сложно  - они всегда будут выглядеть, как нечто чужеродное

Впрочем, некоторые марки заботятся о своем наследии и людях, которые им обладают, пытаясь создать условия для наиболее приятной эксплуатации транспортного средства. К примеру, Porsche на днях представила мультимедийку Classic Communication Management, которая предназначена для Porsche 911 шестого поколения, ранних Boxster и Cayman, а также первого Cayenne.

Комплекс устанавливается на штатное место и способен работать с уже имеющейся периферией — усилителем, динамиками или антенной.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электромобили Porsche начнут заряжаться быстрее на дому

23 декабря 2022

Porsche начали промышленное производство уникального топлива

22 декабря 2022
Porsche 911 Dakar (2023)

Представлен внедорожный Porsche 911

17 ноября 2022

Porsche начала создавать акустические системы из глушителей

03 ноября 2022

Компания Porsche стала самым дорогим автопроизводителем в мире

10 октября 2022
Porsche Cayenne 2018 вид сбоку

У Porsche появится новый флагманский кроссовер

28 сентября 2022

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"

Написано новостей:

3 2 2 5 8