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20 фев 2023

Porsche сконцентрируется на выпуске велосипедов

Porsche сконцентрируется на выпуске велосипедов

Porsche объявила о покупке компании Greyp, которая занимается выпуском электровелосипедов. Она создана хорватом Мате Римацом — основателем автомобильной марки Rimac. Инсайдеры говорят, что при помощи нового актива Porsche хотят захватить рынок электрических байков

Вообще немецкий автопроизводитель уже владел частью Greyp, но только сейчас компания выкупила все активы.  Кроме того летом Porsche купила компанию Fazua, которая производит трансмиссии для электровелосипедов. Теперь же все бизнесы войдут в структуру немецкой Porsche eBike Performance.

Конкретные планы по развитию нового направления бизнеса пока не озвучены.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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