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24 окт 2019

Porsche стремится в космос

Porsche стремится в космос
Автор фото: фирма-производитель

Дизайнеры компании Porsche заняты созданием облика космического корабля, да не простого, а специального, который появится в новом фильме саги «Звездных Войн»

В очередной серии знаменитой франшизы герои будут перемещаться на крейсере, созданном «Порше» в сотрудничестве с компанией Boeing. Представители Porsche опубликовали только несколько эскизов корабля для межзвездных путешественников, но окончательную версию их творения можно будет увидеть в фильме.

По неподтвержденным данным, элементы дизайна «космического Порше» будут использованы в земных и серийных спорткарах немецкой марки.  К слову, это уже не первое сотрудничество Boeing и Porsche. Еще в начале октября было объявлено о том, что  компании совместно спроектируют электрический аэрокар.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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