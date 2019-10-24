Porsche стремится в космос

Дизайнеры компании Porsche заняты созданием облика космического корабля, да не простого, а специального, который появится в новом фильме саги «Звездных Войн»

В очередной серии знаменитой франшизы герои будут перемещаться на крейсере, созданном «Порше» в сотрудничестве с компанией Boeing. Представители Porsche опубликовали только несколько эскизов корабля для межзвездных путешественников, но окончательную версию их творения можно будет увидеть в фильме.

По неподтвержденным данным, элементы дизайна «космического Порше» будут использованы в земных и серийных спорткарах немецкой марки. К слову, это уже не первое сотрудничество Boeing и Porsche. Еще в начале октября было объявлено о том, что компании совместно спроектируют электрический аэрокар.