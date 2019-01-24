Porsche строят экологический завод

Уникальность предприятия заключена в его стенах. Дело в том, что они смогут поглощать вредные вещества и расщеплять их на фракции. В случае успешного применения такой технологии ее используют и на других предприятиях концерна

На данный момент речь идет о заводе по производству автомобилей Taycan. Дело в том, что внешние облицовочные панели предприятия изготавливаются из алюминия с покрытием из диоксида титана. Покрытие выступает в роли катализатора и под воздействием солнечных лучей и даже небольшой влажности воздуха расщепляет вредные вещества (двуокись азота) на безвредные составляющие — воду и нитрат.

В компании заявляют, что с помощью такой технологии на площади сравнимой с десятком парковочных мест можно добиться аналогичного эффекта, который обеспечивается двадцатью деревьями. В случае, если результаты эксперимента окажутся удачными, то подобные панели будут использоваться на других зданиях автопроизводителя.