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24 янв 2019

Porsche строят экологический завод

Porsche строят экологический завод

Уникальность предприятия заключена в его стенах. Дело в том, что они смогут поглощать вредные вещества и расщеплять их на фракции. В случае успешного применения такой технологии ее используют и на других предприятиях концерна

На данный момент речь идет о заводе по производству автомобилей Taycan. Дело в том, что внешние облицовочные панели предприятия изготавливаются из алюминия с покрытием из диоксида титана. Покрытие выступает в роли катализатора и под воздействием солнечных лучей и даже небольшой влажности воздуха расщепляет вредные вещества (двуокись азота) на безвредные составляющие — воду и нитрат.

В компании заявляют, что с помощью такой технологии на площади сравнимой с десятком парковочных мест можно добиться аналогичного эффекта, который обеспечивается двадцатью деревьями. В случае, если результаты эксперимента окажутся удачными, то подобные панели будут использоваться на других зданиях автопроизводителя.

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Авто@mail.ru, Авторамблер

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