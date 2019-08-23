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23 авг 2019

Porsche Taycan «вскрылся»

Porsche Taycan «вскрылся»
Автор фото: фирма-производитель

Перед полноценной премьерой серийного электрокара Taycan, которая состоится 4 сентября, компания Porsche рассекретила интерьер модели и рассказала о его особенностях

А главная особенность салона  заключается в дисплеях, которых там установлено превеликое множество. Например,  приборная панель представляет собой изогнутый 16,8-дюймовый экран, защищённый стеклом с антибликовым слоем. Дисплей не прикрыт никакими козырьками, а по его краям появились сенсорные панели для управления светом и настройками шасси.

Мультимедийная система также выполнена в виде экрана, кто бы сомневался, правда, он имеет меньшую диагональ и является полностью сенсорным. Здесь есть одна особенность, сам дисплей расположен по центру, а за доплату можно разместить  аналогичный дисплей для переднего пассажира.  Стоит ли говорить, что и экран климатической системы диагональю 8,4 дюйма тоже является сенсорным. Правда, он оснащён тактильной обратной связью. С его помощью также можно вводить от руки адреса в навигационную систему.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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