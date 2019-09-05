Автомобильный портал Motorpage
5 сен 2019

Porsche Taycan представлен официально

Porsche Taycan представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Премьера Porsche Taycan прошла одновременно в Северной Америке, Китае и Европе. В компании подчеркнули, что именно эти три рынка станут наиболее важными для модели. Кстати в нашей стране автомобиль уже доступен для заказа

Если говорить о внешности автомобиля, то серийный Porsche Taycan мало чем отличается от концепта Mission E, представленного в 2016 г. на мотор-шоу в Париже. Правда, одно серьезное отличие присутствует - серийная машина получила обычные двери в отличие от «суицидальных» на концепте. Отсутствуют и внешние камеры заднего вида - установлены обычные зеркала.

В техническом плане стоит сказать, что Taycan имеет две версии:  Turbo и Turbo S. Агрегаты последней при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 лошадиную силу (560 киловатт). Такой автомобиль способен набирать первую «сотню» за 2,8 секунды. Суммарная мощность двигателей младшей версии составляет 680 л. с. (500 кВт), что позволяет электрокару ускоряться с места до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость обеих модификаций  одинакова — 260 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Macan Turbo 2019

Представлен крайний бензиновый Porsche Macan Turbo

30 августа 2019
Porsche Taycan 2019

Porsche Taycan «вскрылся»

23 августа 2019
Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid 2020

Porsche Cayenne превратился в сверхмощный гибрид

13 августа 2019
Porsche Taycan

В Porsche назвали дату премьеры купе Taycan

12 августа 2019
Porsche Taycan 2019

Обнародованы характеристики нового Porsche Taycan

19 июля 2019
Porsche 718 Cayman 2017 вид спереди

Porsche отзывают свои спотркары

16 июля 2019

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi SQ8 - audi sq8 tdi 2020: реанимация дизеля Тест драйв
05 сентября 2019

Audi SQ8
"Audi SQ8: реанимация дизеля"
KIA Seltos - kia seltos 2020 бунтует против разумной достаточности массового сегмента
Тест драйв
03 сентября 2019

KIA Seltos
"KIA Seltos бунтует против разумной достаточности массового сегмента"
Mazda 3 - mazda 3 2019 пять причин присмотреться к новой mazda 3
Тест драйв
02 сентября 2019

Mazda 3
"Пять причин присмотреться к новой Mazda 3"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"

Написано новостей:

2 4 1 5 1