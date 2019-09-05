Porsche Taycan представлен официально

Премьера Porsche Taycan прошла одновременно в Северной Америке, Китае и Европе. В компании подчеркнули, что именно эти три рынка станут наиболее важными для модели. Кстати в нашей стране автомобиль уже доступен для заказа

Если говорить о внешности автомобиля, то серийный Porsche Taycan мало чем отличается от концепта Mission E, представленного в 2016 г. на мотор-шоу в Париже. Правда, одно серьезное отличие присутствует - серийная машина получила обычные двери в отличие от «суицидальных» на концепте. Отсутствуют и внешние камеры заднего вида - установлены обычные зеркала.

В техническом плане стоит сказать, что Taycan имеет две версии: Turbo и Turbo S. Агрегаты последней при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 лошадиную силу (560 киловатт). Такой автомобиль способен набирать первую «сотню» за 2,8 секунды. Суммарная мощность двигателей младшей версии составляет 680 л. с. (500 кВт), что позволяет электрокару ускоряться с места до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость обеих модификаций одинакова — 260 км в час.