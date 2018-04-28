Компания Porsche первой среди автопроизводителей протестировала технологии блокчейн, предназначенные для автомобилей. За этим умным и многим пока непонятным словом, скрывается технология, транзакции по которой отличаются безопасностью и значительно более высокой скоростью обработки, чем все предшествующие решения. Тесты были проведены совместно с берлинским стартапом XAIN.

Блокчейн – это децентрализованный протокол для обмена данными между деловыми партнерами. Данная технология лежит в основе таких известных криптовалют, как Bitcoin и Ethereum. Каждое изменение фиксируется в блоках данных, расположенных в хронологическом порядке. Благодаря этому достигается прозрачность и защита от манипуляций.

На основе блокчейна можно создавать быстрые и безопасные сервисы. Автомобиль становится частью блокчейна, благодаря чему появляется возможность реализации оффлайн-соединения – без подключения к промежуточному серверу. Процедура отпирания и запирания автомобиля при помощи приложения, например, в таком случае занимает всего 1,6 секунды, что до шести раз быстрее, чем ранее. Кроме того, данные надежно защищены эффективным алгоритмом шифрования. Данный процесс гарантирует документирование всех действий в блокчейне, защиту от несанкционированных манипуляций и возможность просмотра всей информации в приложении. Например, распределение прав доступа в цифровом виде становится еще более безопасным, владелец может контролировать процесс в любой момент времени. Доступ может также предоставляться дистанционно.

Помимо прочего, новая технология позволяет удобно и безопасно предоставлять временный доступ в автомобиль. Блокчейн также может использоваться для установки защищенного соединения с автомобилем и получения доступа к его данным и функциям. В то же самое время технология защищает всю коммуникацию между участниками. Интеграция сторонних поставщиков услуг может осуществляться без использования дополнительного оборудования – при помощи так называемых смарт-контрактов. Смарт-контракты – это автоматизированные контракты, осуществляющие транзакции после наступления заранее заданных условий. Это значит, что соответствие требованиям контролируется при помощи технологий. «Данные сверхсовременные решения помогут нам развивать стратегию электромобильности: от еще более быстрой, простой и безопасной аутентификации на зарядных станциях до процесса оплаты», – отмечает вице-президент Porsche по электрическим и электронным системам Уве Михаэль.