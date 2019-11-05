Porsche уходит в онлайн

Все больше компаний начинают следовать трендам онлайн-продаж. Компания Porsche не осталась в стороне и решила также выйти в сеть

Porsche запустила пилотную программу онлайн-торговли автомобилями, которая позволяет выбрать желаемую модель из наличия у того или иного официального дилера марки на фирменном сайте, или же собрать её в конфигураторе и отправить заказ производителю. Любопытно, что функционал программы распространяется не только на новые автомобили, но и на подержанные, что несколько ново для таких механизмов.

Разумеется, при оформлении всей процедуры покупки необходимые документы заполняются онлайн — посещать официального дилера нужно только для того, чтобы поставить на них свою подпись и забрать автомобиль. Что касается географии действия, то программа пока работает в США, причем из общего количества, более чем в 190 дилеров, программой пользуются лишь 25 из них. Это объясняется пилотным запуском, но производитель уже заявил, что в планах запустить программу и за пределами США.